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أستراليا تتهم "سفينة صينية" بتوجيه أشعة ليزر نحو إحدى طائراتها وتصف الحادث بأنه "ترهيبي"

Lebanon 24
19-02-2022 | 23:43
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