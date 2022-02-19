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أخبار عاجلة
أستراليا تتهم "سفينة صينية" بتوجيه أشعة ليزر نحو إحدى طائراتها وتصف الحادث بأنه "ترهيبي"
Lebanon 24
19-02-2022
|
23:43
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