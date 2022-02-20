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"واشنطن بوست" عن مسؤولين أوروبيين: لدى واشنطن معلومات استخبارية بأن بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

Lebanon 24
20-02-2022 | 03:06
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