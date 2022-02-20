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وزير الطاقة للـ"ال بي سي": تراكم السياسات اوصلنا الى ما نحن عليه في ملف المحروقات وكان يجب ان يتركز الدعم على من هم بحاجة اليه

Lebanon 24
20-02-2022 | 03:24
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