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أخبار عاجلة
مجهولون سرقوا عددا من أسلاك الهاتف والكهرباء قرب بلدة الطيبة
Lebanon 24
20-02-2022
|
03:32
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