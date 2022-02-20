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الانفصاليون في دونيتسك يدعون عبر مكبرات الصوت إلى التعبئة العامة لمواجهة الجيش الأوكراني (الجزيرة)
Lebanon 24
20-02-2022
|
03:58
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