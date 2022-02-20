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ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: لا نريد بديلا عن الناتو بل نريد قوة عسكرية موحدة

Lebanon 24
20-02-2022 | 04:31
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