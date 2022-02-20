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أستراليا تُعيد فتح حدودها أمام السياح اعتبارا من 21 شباط بعد إغلاق صارم ناهز العامين بسبب جائحة كورونا

Lebanon 24
20-02-2022 | 04:43
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