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وزيرة الجيوش الفرنسية: ما زلنا ننسق خطواتنا للرد بشكل جماعي ومنسق إذا قامت روسيا بأي انتهاك (الجزيرة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:03
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