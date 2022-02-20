أخبار عاجلة

رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل في المؤتمر العام للماكينة الإنتخابية الكتائبيّة: وصلنا الى الاستحقاق الذي ننتظره واليوم مطلوب منا أن نخوضه بكل قوتنا

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل خلال ورشة عمل بعنوان "واقع العمل البلدي وآفاق تطويره": اهتمامنا الأول هو اللامركزية بدءاً من البلدية وصولاً إلى المجالس المحلية التي تحتاج إلى اهتمام فائض من الدولة اللبنانية
lebanon 24
20/02/2022 14:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير الشباب والرياضة الذي أطلعه على الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لحدثين عربيين في العام ٢٠٢٢ هما لبنان عاصمة للشباب العربي والمؤتمر الكشفي ال٣٠
lebanon 24
20/02/2022 14:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من دار الفتوى: رغم كل الاختلافات مع الحريري في السنوات الاخيرة لكن الاعتدال الذي جسّده تيار المستقبل هو حاجة اساسية للبلد
lebanon 24
20/02/2022 14:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يؤكد خلال لقائه الأمين العام لاتحاد الشغل أهمية الدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد
lebanon 24
20/02/2022 14:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:57 | 2022-02-20
06:47 | 2022-02-20
06:44 | 2022-02-20
06:38 | 2022-02-20
06:34 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website