رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل في المؤتمر العام للماكينة الإنتخابية الكتائبيّة: وصلنا الى الاستحقاق الذي ننتظره واليوم مطلوب منا أن نخوضه بكل قوتنا

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