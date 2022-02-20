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نائبة الرئيس الأميركي: هدف العقوبات ردع روسيا وستكون الأكبر والأقسى وتستهدف شركات مالية وأفرادا روسا (الجزيرة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:25
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