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الجميّل: المواجهة تكون عبر صناديق الاقتراع والحلول موجودة ومشروعنا جاهز للتطبيق لأخذ لبنان إلى الامام والكرة في ملعب الناس اليوم والحلّ بأمرين هما المحاسبة واختيار "البديل الصحّ"
Lebanon 24
20-02-2022
|
05:37
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