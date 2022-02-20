الجميّل: المواجهة تكون عبر صناديق الاقتراع والحلول موجودة ومشروعنا جاهز للتطبيق لأخذ لبنان إلى الامام والكرة في ملعب الناس اليوم والحلّ بأمرين هما المحاسبة واختيار "البديل الصحّ"

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