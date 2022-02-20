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مطلوب 3 وحدات دم فئة O+ ووحدتان "بلاكيت دم" لمريض في مستشفى الرسول الأعظم للتواصل: 712493131 أو 03091884

Lebanon 24
20-02-2022 | 06:04
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