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حصل اشكال بين مجموعة من الناشطين في ساحة الشهداء في بيروت، خلال المشاركة في التحرك الذي دعا إليه "المؤتمر الوطني للإنقاذ" اعتراضاً على وجود مناصرين لـ"التيار الوطني الحر" و"القوات"

Lebanon 24
20-02-2022 | 06:21
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