حصل اشكال بين مجموعة من الناشطين في ساحة الشهداء في بيروت، خلال المشاركة في التحرك الذي دعا إليه "المؤتمر الوطني للإنقاذ" اعتراضاً على وجود مناصرين لـ"التيار الوطني الحر" و"القوات"

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