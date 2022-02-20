أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى تحقيق دولي بشأن القذائف الأوكرانية المزعومة ضد الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-02-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأوكرانية تدعو المجتمع الدولي للاستجابة للتهديدات الروسية (العربية)
lebanon 24
20/02/2022 17:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يجري محادثات في بولندا بشأن الأزمة الأوكرانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/02/2022 17:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/02/2022 17:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني بعد لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا : الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على عمليات التهريب على حدوده وحماية أمنه ومصالحه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/02/2022 17:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:41 | 2022-02-20
09:31 | 2022-02-20
09:24 | 2022-02-20
09:22 | 2022-02-20
09:10 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website