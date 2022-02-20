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أخبار عاجلة
مصر: قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة خرق لإعلان المبادئ الموقع 2015 (العربية)
Lebanon 24
20-02-2022
|
07:46
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