أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: أدعو الإسرائيليين في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا (الجزيرة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 10:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه تحدث مع بايدن وبحثا "قضايا إيران والتوتر بين روسيا وأوكرانيا وقضايا إقليمية"
lebanon 24
20/02/2022 20:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: على إسرائيل منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي (الجزيرة)
lebanon 24
20/02/2022 20:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو إلى وقف المحادثات النووية مع إيران فورا على خلفية تقرير وكالة الطاقة الذرية
lebanon 24
20/02/2022 20:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحذر من أن الأوضاع في أوكرانيا قد تؤدي لنشوب أكبر حرب بأوروبا منذ 1945 (روسيا اليوم)
lebanon 24
20/02/2022 20:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:38 | 2022-02-20
12:36 | 2022-02-20
12:36 | 2022-02-20
12:19 | 2022-02-20
12:19 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website