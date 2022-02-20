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السفارة الأميركية في روسيا تصدر تحذيرا لرعاياها في موسكو وتنصحهم بالمغادرة

Lebanon 24
20-02-2022 | 15:03
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