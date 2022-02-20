أخبار عاجلة

السفارة الأميركية في روسيا تحذر من تهديدات بشن "هجمات" في مدن كبرى ومناطق حدودية مع أوكرانيا

Lebanon 24
20-02-2022 | 15:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا اليوم: السفارة الأميركية في الإمارات تحذر رعاياها من هجمات محتملة فوق أبو ظبي
lebanon 24
21/02/2022 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في روسيا تصدر تحذيرا لرعاياها في موسكو وتنصحهم بالمغادرة
lebanon 24
21/02/2022 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأمريكية في كييف: روسيا تنشر العنف في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتلقي اللوم على أوكرانيا
lebanon 24
21/02/2022 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو ترفض الادعاءات الأميركية بأن الحكومة الروسية وراء الهجمات السيبرانية على أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/02/2022 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:38 | 2022-02-20
17:37 | 2022-02-20
17:30 | 2022-02-20
17:17 | 2022-02-20
17:15 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website