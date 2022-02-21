زير العدل هنري خوري للـmtv: سأطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنّني لم أتبلّغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنَّ لي الوقت الكافي لدراسته

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