ابراهيم كنعان يطالب في بداية الجلسة التشريعية باقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول اعمال جلسة اليوم

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