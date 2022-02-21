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أمير قطر: أجدّد استعداد دولة قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة

Lebanon 24
21-02-2022 | 06:13
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