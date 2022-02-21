أخبار عاجلة

المجلس النيابي يُقرّ قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال والموازنة الى حين اقرار موازنة 2022

Lebanon 24
21-02-2022 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لجنة المال أقرت مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية لقوننة الانفاق الى حين اقرار الموازنة
lebanon 24
21/02/2022 14:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل لدرس مشروع قانون القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار الموازنة
lebanon 24
21/02/2022 14:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: في ضوء عدم احالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثني عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020
lebanon 24
21/02/2022 14:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفاق على القاعدة الاثني عشرية غدا في لجنة المال
lebanon 24
21/02/2022 14:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:23 | 2022-02-21
07:09 | 2022-02-21
06:55 | 2022-02-21
06:49 | 2022-02-21
06:39 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website