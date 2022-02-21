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الخارجية الأوكرانية تعقيبا على قمة محتملة بين بوتين وبايدن: نرحب بأي جهود دبلوماسية تهدف لمنع تطور الأزمة

Lebanon 24
21-02-2022 | 07:09
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