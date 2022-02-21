أخبار عاجلة

بوتين: تصرفات أوكرانيا تمثل تهديدا خطيرا بالنسبة لنا

Lebanon 24
21-02-2022 | 08:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين: تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لا يغير شيئاً بالنسبة إلينا ونحن نريد حل القضية الآن
lebanon 24
21/02/2022 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة أوكرانيا.. بوتين خلق تهديدا بإشعال الحرب وواشنطن تخيره بين طريقين
lebanon 24
21/02/2022 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين لماكرون: إمداد أوكرانيا بأسلحة حديثة يشكل تهديدا مباشرا لروسيا
lebanon 24
21/02/2022 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية (العربية)
lebanon 24
21/02/2022 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:59 | 2022-02-21
10:58 | 2022-02-21
10:54 | 2022-02-21
10:46 | 2022-02-21
10:41 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website