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لافروف: مستعدون لمناقشة المسائل الخلافية مع واشنطن خاصة ما يتعلق بوقف تمدد الناتو شرقا

Lebanon 24
21-02-2022 | 09:11
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