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وزير الدفاع الروسي: معظم المواطنين في دونيتسك ولوغانسك اضطروا للمغادرة

Lebanon 24
21-02-2022 | 09:38
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