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البحرية الأميركية تعتزم إطلاق "قوة من طائرات مسيرة" في الشرق الأوسط (العربية)

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:05
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