أخبار عاجلة

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: على جميع مواطني أوكرانيا الاستعداد للمقاومة الوطنية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2022 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: لا نرى أي مقدمات لـ"غزو روسي" ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة (الشرق)
lebanon 24
21/02/2022 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أوكرانيا يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده (العربية)
lebanon 24
21/02/2022 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل | البيت الأبيض: الرئيس بايدن يشارك اليوم في اجتماع لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
21/02/2022 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي للأمن السيبراني: نعمل على الاستعداد لهجمات إلكترونية محتملة منذ تشرين الثاني (الجزيرة)
lebanon 24
21/02/2022 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:04 | 2022-02-21
13:50 | 2022-02-21
13:43 | 2022-02-21
13:25 | 2022-02-21
13:22 | 2022-02-21
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website