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رويترز: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق 5 أعضاء بمجلس الدوما الروسي انتخبوا لتمثيل شبه جزيرة القرم بعد ضمها (الجزيرة)
Lebanon 24
21-02-2022
|
11:39
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