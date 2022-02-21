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التحالف: تقرير أولي بإصابة 4 مدنيين داخل المطار جراء شظايا المسيرة (العربية)

Lebanon 24
21-02-2022 | 11:39
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