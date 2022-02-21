15
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل حازم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
21-02-2022
|
14:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية لاتفيا: على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بمناطق الانفصاليين بأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير خارجية لاتفيا: على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بمناطق الانفصاليين بأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
22/02/2022 02:24:41
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا بشكل كبير
Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا بشكل كبير
22/02/2022 02:24:41
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية الاتحاد أكدوا أن هجوم روسيا على أوكرانيا سيكلفها اقتصاديا (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية الاتحاد أكدوا أن هجوم روسيا على أوكرانيا سيكلفها اقتصاديا (العربية)
22/02/2022 02:24:41
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار النمساوي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في حالة غزو أوكرانيا ستشمل خط نورد ستريم2 (الجزيرة)
Lebanon 24
المستشار النمساوي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في حالة غزو أوكرانيا ستشمل خط نورد ستريم2 (الجزيرة)
22/02/2022 02:24:41
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
02:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
23:10 | 2022-02-20
20/02/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
00:11 | 2022-02-21
21/02/2022 12:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
06:00 | 2022-02-21
21/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيل الزواج.. مروان خوري يوضح حقيقة إنفصاله عن خطيبته ندى رمال
Lebanon 24
بعد تأجيل الزواج.. مروان خوري يوضح حقيقة إنفصاله عن خطيبته ندى رمال
08:00 | 2022-02-21
21/02/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
19:24 | 2022-02-21
فرنسا تندد بما وصفته بخطاب "الذعر" لبوتين بشأن أوكرانيا
19:03 | 2022-02-21
بلومبيرغ عن مصادر: الولايات المتحدة تنقل موظفي سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية
19:03 | 2022-02-21
جونسون: نتطلع لإرسال مزيد من المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
18:49 | 2022-02-21
جونسون أبلغ رئيس أوكرانيا بدء تطبيق عقوبات على روسيا بداية من الثلاثاء
18:42 | 2022-02-21
واشنطن تحثّ الرئيس الأوكراني على التوجه نحو مدينة لفيف غربي أوكرانيا حفاظا على سلامته
فيديو
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
22/02/2022 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact