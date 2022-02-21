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مندوب غانا في مجلس الأمن: ندعم الحدود المعترف بها دوليا لأوكرانيا ونرفض القرارات الروسية الأخيرة

Lebanon 24
21-02-2022 | 22:07
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