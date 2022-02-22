أخبار عاجلة

رويترز عن وزير النفط الروسي: أوروبا لن تستطيع أن تبدل الغاز الروسي المسال باستيراده من دول أخرى

Lebanon 24
22-02-2022 | 01:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الوزراء الروسي: أوروبا لا يمكنها استبدال الغاز الروسي بشكل كامل بالغاز المسال
lebanon 24
22/02/2022 11:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بحال توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... كيف ستتوزع الخسائر؟
lebanon 24
22/02/2022 11:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: خط الغاز الروسي على قائمة العقوبات
lebanon 24
22/02/2022 11:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي لنظيره البريطاني: التوترات في أوروبا تتصاعد وروسيا لا تتحمل المسؤولية وردنا على حلف الناتو والولايات المتحدة بشأن الأمن الأوروبي سيأتي قريبا
lebanon 24
22/02/2022 11:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:42 | 2022-02-22
02:53 | 2022-02-22
02:51 | 2022-02-22
02:50 | 2022-02-22
02:49 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website