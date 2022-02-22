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نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ "صوت لبنان": الأسعار في الأسواق انخفضت حسب سعر صرف الدولار إلى ما يجب أن تكون عليه

Lebanon 24
22-02-2022 | 01:39
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