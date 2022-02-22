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وزير النفط الإيراني: إيران وروسيا وقطر لديها احتياطيات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق (الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2022 | 01:48
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