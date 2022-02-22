أخبار عاجلة

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

Lebanon 24
22-02-2022 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هولندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور (الشرق)
lebanon 24
22/02/2022 16:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور ما لم تكن هناك ضرورة للبقاء (الشرق)
lebanon 24
22/02/2022 16:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في أوكرانيا تدعو الأميركيين لمغادرة أوكرانيا على الفور
lebanon 24
22/02/2022 16:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية تجدد دعوتها مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور (الشرق)
lebanon 24
22/02/2022 16:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:32 | 2022-02-22
09:29 | 2022-02-22
09:24 | 2022-02-22
09:17 | 2022-02-22
09:17 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website