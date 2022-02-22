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رئيس الوزراء الفرنسي: روسيا تنتهك القانون الدولي من خلال عدم التزامها باتفاقيات مينسك

Lebanon 24
22-02-2022 | 09:12
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