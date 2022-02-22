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"نيويورك تايمز": هجوم واسع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ وفقا لتقديرات أميركية

Lebanon 24
22-02-2022 | 10:01
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