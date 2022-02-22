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ميدفيديف: سعر الغاز في أوروبا سيصل إلى 2000 يورو لكل 1000 متر مكعب بعد تعليق ألمانيا مشروع "نورد ستريم 2"

Lebanon 24
22-02-2022 | 10:37
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