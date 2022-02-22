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لودريان: وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:19
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