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رويترز: وصول وزير الخارجية الأوكراني إلى مقر البنتاغون للقاء وزير الدفاع الأميركي (الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:36
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