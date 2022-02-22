أخبار عاجلة

البيت الأبيض: هدف العقوبات هو منع تنصيب حكومة في كييف تكون دمية بيد موسكو

Lebanon 24
22-02-2022 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون بعد زيارتيه إلى موسكو وكييف
lebanon 24
23/02/2022 07:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس الفرنسي أبلغ الرئيس بايدن خلال اتصال هاتفي نتائج زيارته الأخيرة إلى موسكو وكييف
lebanon 24
23/02/2022 07:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ملتزمون بمسار الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا ونأمل ألا تكون موسكو "تتلاعب بهذا المسار" (الشرق)
lebanon 24
23/02/2022 07:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: التقارير البريطانية عن نية بوتين تنصيب رئيس موال لروسيا في كييف تثير القلق وسيترتب عليها عواقب وخيمة (الحرة)
lebanon 24
23/02/2022 07:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:11 | 2022-02-23
00:10 | 2022-02-23
00:06 | 2022-02-23
23:25 | 2022-02-22
19:34 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website