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رويترز عن مسؤول أميركي: ننسّق مع الدول المستهلكة للنفط لضمان قدرة الجميع على الاستجابة عند الضرورة

Lebanon 24
22-02-2022 | 18:44
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