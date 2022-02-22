أخبار عاجلة

غوتيريش يقول إن القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ليست قوات حفظ سلام ويطالب بوقف إطلاق النار فورا

Lebanon 24
22-02-2022 | 19:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
غويتيرش: القوات الروسية على الحدود الأوكرانية "ليست لحفظ السلام
lebanon 24
23/02/2022 07:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تتهم القوات الروسية بإطلاق النار على قرية في منطقة لوهانسك شرقي البلاد
lebanon 24
23/02/2022 07:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نشر قوات حفظ سلام على الحدود بين روسيا وأوكرانيا أمر غير ضروري
lebanon 24
23/02/2022 07:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية "بترا": القوات المسلحة تنفي إطلاق النار على إسرائيليين على الحدود الأردنية
lebanon 24
23/02/2022 07:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:11 | 2022-02-23
00:10 | 2022-02-23
00:06 | 2022-02-23
23:25 | 2022-02-22
19:34 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website