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أخبار عاجلة
وكالة الأنباء الأوكرانية: تدمير 235 منزلا منذ بداية تصعيد الأعمال العدائية شرقي أوكرانيا في 17 شباط الماضي
Lebanon 24
23-02-2022
|
02:40
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