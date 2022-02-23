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إعلام فلسطيني: توغل آليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:56
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