الرئيس السنيورة خلال مؤتمر صحفي: نواجه أزمة وطنية لا أزمة طائفية او أزمة فريق أو تيار ويتعرّض لها كل الوطن والدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ولم تعد صاحبة القرار

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