أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران: نقاط قليلة متبقية للتوصل لاتفاق في فيينا

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: يمكن التوصل لاتفاق في مباحثات فيينا في حال احترام مطالبنا المشروعة
lebanon 24
23/02/2022 14:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: عدم وجود إرادة جادة من جانب الغرب للتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق به في فيينا أدى لإطالة المحادثات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/02/2022 14:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: التوصل لاتفاق في فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة واشنطن
lebanon 24
23/02/2022 14:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: لا نسعى للتوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا بل نعمل لأجل التوصل إلى اتفاق جيّد
lebanon 24
23/02/2022 14:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:32 | 2022-02-23
07:24 | 2022-02-23
07:16 | 2022-02-23
07:08 | 2022-02-23
06:51 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website