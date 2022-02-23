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وزير الداخلية بسام مولوي: أهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكّنوا من توقيف جماعة إرهابية تُجنّد شباباً للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبناني

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:27
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