مولوي: نوجه رسالة للجميع بأن الأجهزة الأمنية حاضرة وواعية لتوقف أي عملية إرهابية في أي منطقة ولبنان محمي بقوة الله وقوة أبنائه وبقوة أجهزته الأمنية

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